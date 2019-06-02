В Венеции круизный лайнер врезался в причал и прогулочное судно
Источник: Associated Press
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Пять человек пострадали в результате столкновения круизного лайнера MSC Opera с причалом на канале Джудекка в Венеции утром 2 июня, сообщает АР.
Лайнер планировал остановиться в пассажирском терминале, но из-за возникших технических проблем начал таранить причал и повредил пришвартованное рядом прогулочное судно. Его пытались остановить два буксира, но безуспешно, поскольку у них оборвался трос.
Момент столкновения попал на видео.
Лайнер MSC Opera, построенный в 2004 году, может перевозить до 2675 пассажиров. В конце мая он вышел в круиз из Венеции к побережью Черногории и Греции, а затем вернулся в Италию.