В Харькове повалили бюст маршала Жукова. Полиция возбудила уголовное дело

Полиция Харькова возбудила уголовное дело по факту действий радикалов, поваливших бюст советского маршала Георгия Жукова в центре города.

2 июня участники националистических организаций проводили пикетирование около Харьковского Дворца спорта на проспекте Петра Григоренко, где шел съезд украинской политической партии «Доверяй делам». В ходе акции активисты уронили памятник, водрузив на его место флаг Украины, а также распылили слезоточивый газ в толпе. В результате трое полицейских попали в больницу с химическими ожогами глаз.

Уголовное дело расследуется по статьям «хулиганство» и «насилие в отношение работников правоохранительных органов», наказание по ним предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, присутствовавший на съезде партии «Доверяй делам», заявил, что поваленный бюст Жукова будет восстановлен.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала снос памятника Жукову в Харькове серьезным вызовом для новых властей Украины, которым «придется расставить знаки препинания в предложении „Осудить нельзя промолчать“».