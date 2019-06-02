The Sunday Times сообщила о возможном отстранении России от Олимпиады-2020. ОКР считает это спекуляцией

Сборной России грозит отстранение от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, утверждает британское издание The Sunday Times.

Поводом к этому могут стать обвинения в том, что руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) якобы помогло скрыть допинговые нарушения прыгуну в высоту Данилу Лысенко.

В августе 2018 года спортсмен, ставший победителем на чемпионате мира в помещении, был отстранен от международных соревнований из-за пропуска сдачи допинг-проб.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уже назвал материал The Sunday Times спекуляцией, призвав ориентироваться на официальную позицию международных спортивных организаций.

«Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета — российская команда примет участие в Играх в Токио. Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной», — цитирует слова Позднякова ТАСС.