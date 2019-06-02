Орловские заключенные отпраздновали Пасху. ФСИН пообещала уволить руководство колонии

Заключенные исправительной колонии строгого режима № 2 в городе Ливны Орловской области устроили себе празднование Пасхи — два видео об этом были опубликованы на ютьюбе.

На роликах видны накрытые едой и напитками столы на открытой площадке в стенах колонии и десятки заключенных, которых поздравляют с праздником криками «Христос воскрес» и «Жизнь ворам» от имени Арсена Ереванского, а затем приглашают к столу.

Как утверждает издание «Орловские новости», местные «блатные» и «авторитеты» при попустительстве начальства установили в колонии свои порядки. В частности, до празднования Пасхи там жестоко избили одного из заключенных.

Федеральная служба исполнения наказаний объявила, что проводит проверку по факту публикации видеороликов. Замглавы ФСИН Валерий Максименко в комментарии радиостанции «Говорит Москва» пообещал, что руководитель колонии и его заместитель будут уволены. «Бездеятельность сотрудников колонии налицо. Они не контролируют то, что у них происходит — это вопиющее нарушение, просто безобразие», — сказал он.

При этом Максименко уточнил, что само празднование Пасхи не противоречит правилам колонии, но должно проходить под контролем и при участии руководства учреждения.