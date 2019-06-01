В Вирджинии госслужащий устроил стрельбу в муниципальном центре. 12 человек погибли, подозреваемый мертв

12 человек погибли и еще четверо получили ранения во время стрельбы, произошедшей в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, сообщает Associated Press.

По данным полиции, вечером 31 мая работник коммунальных служб вошел в здание муниципального центра и открыл беспорядочную стрельбу. Прибывшие на место полицейские вступили в продолжительную перестрелку с преступником, он получил ранения. Полицейские оказали ему первую медицинскую помощь, но он скончался.

В полиции не раскрывают имя подозреваемого. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, это 40-летний Девейн Крэддок. Полиция выясняет его мотив.