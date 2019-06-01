В Шереметьево выдачу багажа задержали на несколько часов

Пассажиры рейсов, прибывающих в московский аэропорт Шереметьево, пожаловались на то, что по несколько часов не могут получить багаж, сообщает «Интерфакс».

Один из пассажиров сообщил, что ждет багаж почти три часа. Другие ждут по четыре часа. «На словах один из сотрудников нам сказал, что нет грузчиков», — рассказал очевидец.

В пресс-службе Шереметьево подтвердили, что есть задержки с выдачей багажа. «Это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон», — объяснили в аэропорту.

Проблемы наблюдаются в терминалах F, D и E, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник (в аэропорту говорят только о терминале F). Источник агентства отметил, что проблема возникает «не первый день».