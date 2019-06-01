В России отменили плату за внутрисетевой роуминг

1 июня в России вступили в силу поправки в закон «О связи», предусматривающие отмену платы за национальный и внутрисетевой роуминг.

Согласно поправкам, операторы связи должны устанавливать одинаковые условия для всех абонентов независимо от того, в каком регионе они находятся. Также законодательно закреплены бесплатные входящие звонки. В декабре соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Крупнейшие операторы мобильной связи отменили плату за роуминг еще осенью 2018 года. При этом три региональных оператора, по данным РБК, оказались не готовы отменить к 1 июня плату за входящие в роуминге.