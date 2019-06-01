В Петербурге автомобиль въехал в толпу пешеходов. Есть пострадавшие
Источник: Фонтанка.ру
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В Петербурге водитель автомобиля «Рено Логан» въехал в толпу людей, стоявших на перекрестке, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
По меньшей мере три человека пострадали. По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», среди пострадавших один ребенок.
ДТП произошло в Петроградском районе. По словам очевидцев, водитель пересекал перекресток на мигающий желтый сигнал светофора и наехал на людей, уходя от столкновения.
В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали видео происшествия.
Внимание! Видео содержит сцены насилия!