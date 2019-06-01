Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на информационные системы ЕГЭ

Хакеры атаковали информационные системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.

DDoS-атаки начались 31 мая после того, как закончились ЕГЭ по истории и химии, и продолжились 1 июня. Хакеры атаковали интернет-ресурсы Рособрнадзора и подведомственных организаций. Работоспособность серверов удалось сохранить.

Атаки не создали проблем для организаторов и участников экзаменов и не помешали обработке результатов ЕГЭ, отметил глава ведомства.

Рособрнадзор передал в правоохранительные органы материалы об атаке.