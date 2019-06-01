Бывший футболист «Арсенала» и «Реала» Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Источник: Севилья
Надежный источник
Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии. Ему было 35 лет. О гибели футболиста сообщается в твиттере клуба «Севилья», за который он ранее выступал.
«Мы не можем сообщить более печальную новость. Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Покойся с миром», — сказано в сообщении клуба.
Хосе Антонио Рейес — воспитанник испанского клуба «Севилья». В разное время выступал за «Арсенал», «Реал Мадрид», «Атлетико». Последним его клубом был «Эстремадура».