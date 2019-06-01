Бывший футболист «Арсенала» и «Реала» Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии. Ему было 35 лет. О гибели футболиста сообщается в твиттере клуба «Севилья», за который он ранее выступал.

Andreu Dalmau / EPA / Scanpix / LETA

Хосе Антонио Рейес — воспитанник испанского клуба «Севилья». В разное время выступал за «Арсенал», «Реал Мадрид», «Атлетико». Последним его клубом был «Эстремадура».