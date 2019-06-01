Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о хищении из бюджета

Бывший губернатор Ивановской области, депутат областной думы Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник.

В СК подтвердили эту информацию, сообщив, что Конькова подозревают в хищении средств бюджета. Кроме него задержан управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Возбуждено уголовное дело о .

По версии следствия, Коньков, Гришин и другие неустановленные лица похитили порядка 700 миллионов рублей бюджетных средств, перечислив их на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». «Интерфакс» сообщает о хищении 750 миллионов рублей.

В региональном правительстве и парламенте 31 мая провели выемку документов. Коньков допрошен, вскоре его планируют перевезти в Москву.

Павел Коньков занимал пост губернатора Ивановской области в 2013-2017 годах.

Дополнение. Материал обновлен уточненными данными СК об уголовном деле.