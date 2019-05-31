VPN-сервис HideMy.name выиграл суд о блокировке

Верховный суд Марий Эл 23 мая отменил решение нижестоящей инстанции о блокировке VPN-сервиса HideMy.name и направил дело на новое рассмотрение. Об этом «Медузе» сообщили представители сервиса.

Сервис был заблокирован в 2018 году на основании решения одного из районных судов Йошкар-Олы. Представителей HideMy.name к процессу не привлекли; причину блокировки сотрудникам сервиса, по их словам, выяснить .

«Наш прецедент доказывает, что сегодня любой сайт или бизнес в рунете можно по надуманному предлогу заблокировать практически на год. При этом снять блокировку будет возможно только после нескольких кругов бюрократического ада», — заявил глава HideMy.name Маркус Саар.

На момент публикации новости страница по адресу HideMy.name по-прежнему находится в реестре запрещенных сайтов и, согласно сервису Роскомнадзора, блокируется. Сервис после блокировки располагается на другом домене — hidemyna.me.

В 2017 году VPN-сервис Hideme.ru (прежнее название HideMy.name) был заблокирован за то, что на его главной странице была строка ввода анонимайзера, позволявшая прямо с сайта открыть любой адрес. Сервис удалил анонимайзер; разблокирован сайт был через несколько месяцев.