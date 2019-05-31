Следователи, ведущие дело « », выделили в отдельное производство дело в отношении предпринимателя из Петербурга Валерия Синельникова, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Бизнесмена подозревают в . Сам Синельников ранее рассказывал, что за вознаграждение обналичивал деньги, выделяемые на проект «Платформа». До этого он проходил по делу в качестве свидетеля.

Во время допроса по делу «Седьмой студии» в январе Синельников рассказывал, что бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева «дарила» ему деньги на автомобиль, который стоил один миллион рублей.

Валерий Синельников подтвердил Forbes, что стал подозреваемым, но от комментариев отказался. По сведениям издания, пока что ему не предъявили обвинений. В СК это пока не комментировали.