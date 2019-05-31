Обвиняемому в поджоге деревянного храма в Москве назначили почти три года колонии
Источник: ТАСС
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Тушинский суд Москвы приговорил к двум годам и 11 месяцам колонии Евгения Сенчина, который обвинялся в поджоге деревянного храма Иоанна Богослова в Южном Тушино.
Временный деревянный храм Апостола Иоанна Богослова на Лодочной улице загорелся вечером 6 ноября 2018 года. Вскоре был задержан подозреваемый, который, как утверждают в полиции, объяснил свой поступок протестом против застройки парка.
Как следует из показаний подозреваемого, на допросе он заявил, что "действовал по указанию голоса, приказавшего сжечь храм".