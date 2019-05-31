МИД РФ расширил «черный список» политиков Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию

МИД РФ расширит список политиков Евросоюза, которым будет запрещен въезд в Россию, сообщается в заявлении дипломатического ведомства.

Как подчеркнули в МИДе, это делается в ответ на аналогичные запреты со стороны ЕС, в основе которых лежат «бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников».

В предыдущей версии списка, представленной в Брюссель в 2015 году, было 89 имен. В черных списках Евросоюза находятся 155 человек; таким образом, отмечает «Интерфакс», предположительно, список расширен почти вдвое.