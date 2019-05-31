Главу службы безопасности Марка Цукерберга заподозрили в сексуальных домогательствах

Двое человек, работавших в семье основателя Facebook Марка Цукерберга, заявили о сексуальных домогательствах и насилии со стороны главы его службы безопасности Лиама Бута.

Как сообщает Business Insider, бывшие сотрудники утверждают, что Бут также допускал расистские и гомофобные высказывания, в том числе о супруге Цукерберга Присцилле Чен. Имена людей, обвиняющих главу службы безопасности, не раскрываются.

По словам сотрудников, они жаловались на поведение Бута управляющему директору личной канцелярии главы Facebook Брайану Мостеллеру, но тот ничего не предпринял. Business Insider отмечает, что нет доказательств того, что Марк Цукерберг знал о жалобах на Бута.

Представитель Цукерберга сообщил, что об обвинениях в адрес Бута стало известно, когда двое сотрудников уволились и наняли адвокатов. До окончания разбирательства глава службы безопасности отправлен в административный отпуск, заявил представитель основателя Facebook.