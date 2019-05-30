Злодея Сергея из «Тайной жизни домашних животных 2» в российском прокате превратили во француза Сержа

Авторы русского дубляжа мультипликационного фильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одному из персонажей.

В оригинальной версии присутствует жестокий хозяин цирка по имени Сергей, разговаривающий с ярко выраженным восточноевропейским акцентом. В русской версии он стал Сержем, говорящим с французским акцентом. На это обратила внимание главный редактор «Киноафиши.инфо» Татьяна Шорохова.

Как отмечает «КиноПоиск», таким образом прокатчики из Universal Pictures, вероятно, «решили избежать лишних вопросов со стороны руководящих органов, которые могли помешать прокату мультфильма».

Мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2» выходит в российский прокат 30 мая.