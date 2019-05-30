Поправки. Первоначально в новости со ссылкой на источники ТАСС сообщалось, что в Шереметьево совершил аварийную посадку Sukhoi Superjet. Позже в ТАСС исправили свою заметку.

В Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский Airbus, выполнявший рейс Москва — Грозный. По данным «Интерфакса», у самолета сработала сигнализация об отказе системы пожаротушения.

По информации агентства, посадка прошла штатно, никто не пострадал. На борту, пишет РИА Новости, находилось 150 человек.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет развернулся примерно после часа полета, находясь на границе Воронежской и Ростовской областей. По словам источника ТАСС, экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо.

5 мая при аварийной посадке в Шереметьево самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, загорелся. В результате погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.