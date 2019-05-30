В работе Tele2 в России произошел сбой

Пользователи оператора Tele2 испытывают сложности со связью. Такие данные приводит сайт Downdetector, отслеживающий стабильность работы популярных телекоммуникационных сервисов. Большинство жалоб поступают из Москвы и Санкт-Петербурга, проблемы также наблюдаются в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Краснодаре, Иркутске, Казани.

Проблемы со связью начались около 10 утра по московскому времени. Примерно у половины жалующихся пользователей не работают все сервисы Tele2, у трети — только мобильная связь, у остальных — только мобильный интернет.

В Tele2 признали проблемы со связью из-за поломки оборудования на одном из узловых объектов и незадолго до полудня сообщили, что они устранены. Для корректной работы сети компания советует абонентам перезагрузить телефон.