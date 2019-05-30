В Кабардино-Балкарии по делу о коррупции задержаны 12 сотрудников МВД

В Кабардино-Балкарии 12 сотрудников МВД задержаны по делу об организации преступного сообщества и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, фигуранты дела получили взятку в размере не менее 42 миллионов рублей за обеспечение незаконной перевозки спиртосодержащей продукции.

Среди задержанных — руководители и сотрудники республиканского управления ГИБДД, а также нескольких районных отделов полиции. Лидером преступной группировки, как считают в СК, был замначальника управления ГИБДД.

Фигуранты дела будут уволены из МВД, заявили в ведомстве.