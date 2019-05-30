Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий членам экипажей самолетов применять «специальные средства сдерживания» к людям, подвергающим угрозе безопасность полета, а также жизнь и здоровье окружающих.

Указание на применение специальных средств, перечень которых должно будет утвердить правительство, должен будет дать командир судна.

Автор законопроекта, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов говорил, что речь может идти, в частности, о пластиковых наручниках, которыми можно зафиксировать руки и ноги пассажира, передает «Интерфакс».

В пояснительной записке к законопроекту утверждается со ссылкой на «крупнейшие авиакомпании», что случаи нападений на членов экипажей и пассажиров фиксируются «регулярно».

В 2018 году вступил в силу закон, позволяющий авиакомпаниям составлять «черные списки» пассажиров, нарушивших правила поведения на борту, и отказывать им в перевозке.