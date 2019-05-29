Запуск первого со времен СССР аппарата на Венеру запланировали на 2029 год. На его создание потребуется 17 миллиардов рублей

На создание станции «Венера-Д» уйдет около десяти лет. В зависимости от начала финансирования, ее запуск можно будет осуществить в ноябре 2029-го или июле 2031 года. Такие даты были озвучены на Совете РАН по космосу.

В Академии наук сообщили, что общая сумма, которая требуется на опытно-конструкторские работы, составляет 17,37 миллиарда рублей, не уточнив при этом, является ли это стоимостью всего проекта или только российской части.

«Венера-Д» — совместный проект России и США, предполагающий развертывание вокруг Венеры орбитального аппарата и посадку долгоживущей станции на ее поверхность.

Последним аппаратом, когда-либо садившимся на Венеру, была советская станция «Вега-2» в 1985 году.