Власти запретили «Собрание разгневанных пермяков». Участники акции пришли на митинг НОД

В Перми оппозиционные активисты провели акцию «Собрание разгневанных пермяков» на территории, где проходил митинг прокремлевского Национального освободительного движения (НОД). Об этом сообщает издание «Новости Перми».

«Собрание разгневанных пермяков» решили провести в периметре акции НОД, поскольку власти Перми отказались предоставить оппозиционным активистам площадку в центре города в вечернее время.

Как сообщает пермский интернет-журнал «Звезда», члены НОД не хотели пускать участников «Собрания разгневанных пермяков» с их плакатами. Тогда активисты написали по краям своих транспарантов нейтральные лозунги НОД, например, «Наша страна, наши правила». В итоге все плакаты содержали как лозунги собрания, так и призывы НОД.

В собрании участвовали, по разным данным, от 200 до 500 человек. Среди них были обманутые дольщики, люди, недовольные реорганизацией школ, противники мусорной реформы и другие активисты, пишет издание 59.ru. Один из организаторов акции Константин Окунев заявил, что ее участники вышли «против губернатора».

Вскоре после начала собрания полиция попросила его участников разойтись. Судя по онлайн-трансляции 59.ru, акция продолжалась около 15 минут; по данным издания «Новости Перми», она завершилась спустя полчаса. На акции никого не задержали.