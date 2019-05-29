В Москве возбудили уголовное дело после гибели младенца, упавшего с кровати в больнице

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело после смерти девятимесячного младенца, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на СК. Анонимный источник агентства сообщил, что возбуждено дело о .

Ребенок умер 28 мая после того, как в ночь на 13 мая повредил голову, упав с кровати в . Следователи установили, что младенец спал в одной кровати с матерью, хотя в палате стояла детская кровать.

Издание Baza ранее сообщало, что ребенок умер из-за недосмотра врачей. В Минздраве в ответ заявили, что младенец упал с кровати, поскольку его мать нарушила внутренние правила больницы, которые запрещают оставлять детей на взрослой кровати.