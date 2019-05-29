Новым президентом Латвии избран юрист Эгилс Левитс 

Сейм Латвии на внеочередном заседании 29 мая избрал президентом страны 63-летнего юриста Эгилса Левитса, сообщает Delfi. За его кандидатуру проголосовал 61 депутат латвийского парламента.

Ilmars Znotins / AFP / Scanpix / LETA

Эгилс Левитс в начале 1990-х годов был министром юстиции Латвии, затем работал представителем страны в Европейском суде по правам человека. В 2004 году стал судьей .

С июля 2015 года президентом Латвии был Раймондс Вейонис. Его полномочия истекают в июле.