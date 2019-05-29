Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок чемпионата мира

Хоккеисты сборной Финляндии повредили выигранный ими кубок чемпионата мира.

На фотографиях, опубликованных в инстаграме хоккейного клуба «КалПа», видно, что привезенный спортсменами в Финляндию трофей лишился днища и металических вставок. Как именно это произошло, неизвестно.

Как отмечает Sports.ru, финны уже не впервые портят кубок чемпионата мира по хоккею. В 2011 году один из тренеров сборной упал на трофей в аэропорту, из-за чего на нем образовалась вмятина.

В финале чемпионата мира по хоккею 2019 года, который проходил в Словакии, сборная Финляндии со счетом 3:1 победила команду Канады. Россия заняла третье место.