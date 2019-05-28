Владелец сайта «Клерк.ру» рассказал об угрозах тюрьмой из-за карикатур на чиновников и критики ФНС

Владелец издания для бухгалтеров «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил, что получает угрозы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.

По словам Мальцева, 20 мая в его офис в Краснодаре пришли сотрудники трех налоговых инспекций, а 21 мая его вызвали на допрос в налоговую. После этого, говорит предприниматель, через посредников ему сообщили, что он должен «прикрыть на год» свою деятельность.

Бизнесмен утверждает, что ему пригрозили тюрьмой, если он не удалит с сайта четыре карикатуры. Мальцев сделал это, после чего от него потребовали удалить еще 96 карикатур и несколько материалов, критикующих ФНС. Он отказался.

От Мальцева также требуют прекратить публиковать карикатуры на чиновников, критиковать информационные системы налоговой службы и наносить ущерб репутации ФНС и других госорганов. Владелец «Клерк.ру» заявил, что отказался общаться с людьми, которые выдвинули эти требования.

В управлении ФНС по Краснодарскому краю сообщили «Московскому комсомольцу», что проведут служебную проверку и изучат информацию Бориса Мальцева. В ведомстве назвали недопустимыми «действия, описанные в публикации».

Издание «Клерк.ру» основано в октябре 2001 года. По оценке владельца издания, ежемесячно сайт посещают «более трех миллионов бухгалтеров и предпринимателей».