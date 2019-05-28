Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

В США умер издатель и правозащитник Роберт Бернштейн, сообщает The New York Times.

Бернштейну было 96 лет. Правозащитной деятельностью он занимался с 1973 года.

В 1978 году Бернштейн, незадолго до этого побывавший в СССР, основал правозащитную организацию Helsinki Watch, деятельность которой была направлена на проверку выполнения Советским Союзом обязательств, взятых в рамках . В 1988 году в результате слияния Helsinki Watch с несколькими другими региональными правозащитными организациями появилась Human Rights Watch.