В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами. Есть погибшие и пострадавшие
Источник: PrimаMedia
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Туристический автобус попал в аварию 28 мая в окрестностях Уссурийска в Приморском крае.
По данным издания PrimаMedia, автобус, принадлежащий компании «Диалог народов», перевозил туристов из Китая во Владивосток. Машина перевернулась и упала с дамбы.
По предварительным данным, погибли два человека, в том числе водитель. Еще 19 туристов получили ранения. Всего в автобусе находились более 40 человек.
Как сообщили в ГИБДД, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя.