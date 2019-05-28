В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами. Есть погибшие и пострадавшие

Туристический автобус попал в аварию 28 мая в окрестностях Уссурийска в Приморском крае.

По данным издания PrimаMedia, автобус, принадлежащий компании «Диалог народов», перевозил туристов из Китая во Владивосток. Машина перевернулась и упала с дамбы.

По предварительным данным, погибли два человека, в том числе водитель. Еще 19 туристов получили ранения. Всего в автобусе находились более 40 человек.

Как сообщили в ГИБДД, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя.