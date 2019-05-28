Центробанк отлакирует треть выпускаемых 100-рублевых банкнот

Банк России планирует в 2019 году начать выпуск купюр номиналом 100 рублей, покрытых лаком. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил замглавы Департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко.

Лаком покроют треть выпускаемых 100-рублевых банкнот. По словам Демиденко, благодаря лаковому покрытию купюры меньше загрязняются, что может сократить затраты на печать новых банкнот.

Демиденко отметил, что решение приняли после выпуска 200-рублевых банкнот, выполненных на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием.

В будущем ЦБ РФ может начать применять лаковое покрытие при выпуске купюр достоинством 50 рублей.

Банк России начал экспериментировать с лакированными купюрами в 2009 году. Тогда в ограниченный оборот поступили лакированные 100-рублевые банкноты. Тогда в Центробанке говорили, что срок жизни купюр номиналом 100 рублей составляет в среднем полтора-два года, а лак позволяет увеличить его до трех-четырех лет.

В 2016 году ЦБ РФ выпустил в обращение четыре варианта 100-рублевых купюр с разным слоем лакового покрытия, чтобы проверить степень их износа.