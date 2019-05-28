Суд в Самарской области запретил религиозную общину, которая пропагандирует лечение чаем и солнцем

Самарский областной суд признал экстремистской религиозную группу «Алля-Аят», члены которой пропагандируют исцеление с помощью чая и солнца. Об этом пишет издание 63.ru со ссылкой на прокуратуру Самарской области, которая требовала запретить «Алля-Аят».

По информации прокуратуры, члены общины лечили людей с помощью специального чая и энергии солнца, утверждая, что это позволит обойтись без помощи медиков. Несколько тяжелобольных последователей «Элле Аят» отказались от обращения к врачам и умерли, пишет «Новая газета» со ссылкой на прокуратуру.

Также община распространяла журналы «Звезда Селенной», которые еще в 2013 году попали в федеральный список экстремистских материалов, и работала без уведомления Минюста. За эти нарушения членов организации в Самарской области уже штрафовали в декабре 2018 года.

Организация «Алля-Аят» («Элле Аят») была основана в 1990-х годах шофером из Казахстана Фархатом Абдуллаевым. Последователи организации верят, что могут излечиться, если будут произносить так называемую «Формулу жизни» (сочетание имен и дат рождения основателя «Алля-Аят» и его жены), пить чай с молоком и солью, а также регулярно смотреть на солнце.

В Казахстане и некоторых регионах России деятельность «Алля-Аят» уже запрещена. В отношении ее последователей в РФ возбуждали уголовные дела о мошенничестве и о создании организации, посягающей на личность и права граждан. В прессе «Алля-Аят» называли сектой, но члены организации утверждали, что она не имеет отношения к религии.

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