Правительство запретило госучреждениям закупать иностранные вина. На рестораны и магазины запрет не распространяется

Российским государственным и муниципальным учреждениям запрещено закупать для своих нужд иностранные вина, в том числе игристые и фруктовые. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Запрет на закупку импортных вин, говорится в сообщении на сайте правительства, введен «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия». Ограничение касается только госзакупок, на коммерческие предприятия, включая магазины и рестораны, он не распространяется.

Импортные вина пополнили список продуктов питания, ограничения на закупки которых для муниципальных и государственных нужд были введены правительством в августе 2016 года. В этот список, в частности, входят рыба, мясо, ракообразные и моллюски, молоко и молочные продукты, сахар и соль. Необходимость запрета обосновывается защитой внутреннего рынка и поддержкой российских товаропроизводителей. Ограничения не распространяются на продукты из стран .

В 2016 году в России была разработана «Концепция развития виноградарства и виноделия», предполагающая значительное увеличение площади виноградников и выпуск вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. Ранее для поддержки российских виноделов, в частности, предлагалось ввести эмбарго на иностранные вина, квоту на отечественную продукцию в торговых сетях и ресторанах, а также сбор на импортные вина. Эти предложения реализованы не были.