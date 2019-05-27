Владимир Зеленский впервые приехал в Донбасс в качестве президента

Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве главы государства.

Зеленский посетил станицу Луганская и город Счастье в Луганской области, где осмотрел позиции военных, пообщался с бойцами и заслушал доклад командования.

Зеленский называл прекращение конфликта в Донбассе своей первоочередной задачей. Во время инаугурационной речи он заявлял, что для достижения мира в регионе готов «пойти на все».