Владимир Зеленский впервые приехал в Донбасс в качестве президента
Источник: Президент Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве главы государства.
Зеленский посетил станицу Луганская и город Счастье в Луганской области, где осмотрел позиции военных, пообщался с бойцами и заслушал доклад командования.
Зеленский называл прекращение конфликта в Донбассе своей первоочередной задачей. Во время инаугурационной речи он заявлял, что для достижения мира в регионе готов «пойти на все».