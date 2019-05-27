В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

В мае в Москве зафиксирован резкий рост стоимости полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишут «Ведомости».

В «Альфастраховании» и «Ингосстрахе» при покупке полиса выросла на 14% — с 3600 до 4118 рублей, в «Росгосстрахе» — на 11%, с 3699 до 4118 рублей.

Другие крупные страховщики, например ВСК, «Согаз» и «РЕСО-гарантия», цены на полисы ОСАГО пока не повысили.

До мая цены на полисы снижались. С начала года, по данным Российского союза страховщиков, средняя стоимость ОСАГО уменьшилась на 5,62%.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что за счет Москвы страховые компании пытаются компенсировать убытки в регионах. На столицу приходится четверть сборов ОСАГО, отметили собеседники «Ведомостей», при этом к территориям с высокой убыточностью Москва не относится.

«Альфастрахование», «Росгосстрах» и «Ингосстрах», по данным Российского союза автостраховщиков, занимают соответственно 1-е, 2-е и 4-е места по сборам ОСАГО.

С января 2019 года страховые компании получили право расширять коридор базовой ставки. Ранее базовая ставка должна была быть не менее 3432 рублей и не более 4118 рублей. Теперь коридор расширен до 2746-4942 рублей. Также были добавлены новые категории при расчете коэффициента возраста и стажа водителя, а с апреля изменится система присвоения коэффициента «бонус-малус» (скидка за безаварийную езду и надбавка за аварии).

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