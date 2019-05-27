В Ленинградской области на стройке гоночной трассы обрушились леса. Пострадали семь человек

На строительстве объектов гоночной трассы под Санкт-Петербургом обрушились леса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по региону.

«Семь человек уже извлечены из-под завалов. Обследование обрушившихся конструкций продолжается», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник «Интерфакса» в службе скорой помощи Ленинградской области сообщал о пяти пострадавших при обрушении, которые доставлены в больницу.

Автодром «Игора Драйв» строится рядом с горнолыжным курортом «Игора» в Приозерском районе Ленинградской области. Предполагается, что гоночная трасса, которая сможет в будущем принимать гонки «Формулы 1», откроется до конца 2019 года.

Курорт «Игора» связывают с Юрием Ковальчуком — основным акционером банка «Россия», входящим, как считается, в близкое окружение президента РФ Владимира Путина.