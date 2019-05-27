«Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ

Хоккейный клуб «Слован» из Братиславы отказался от участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Как пояснили в руководстве команды, «Словану» не удалось найти спонсоров, которые бы могли обеспечить уровень финансирования, требуемый правилами лиги.

«Слован» играл в КХЛ с 2012 года. В последнем сезоне КХЛ команда заняла последнее место, одержав 15 побед в 62 матчах.

Помимо «Слована», в прошедшем сезоне в КХЛ выступали 5 команд не из России. Это финский «Йокерит», казахстанский «Барыс», китайский «Куньлунь Ред Стар», а также «Динамо» из Минска и Риги.