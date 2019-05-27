Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Соответствующие изменения вносятся в правила услуг телефонной связи, рассказал Медведев.

«Это окончательное решение вопроса» о роуминге на уровне подзаконного нормативного акта правительства, заявил глава правительства. Медведев добавил, что плата за роуминг отменяется, в числе прочего, на территории Крыма, где не работают крупнейшие российские мобильные операторы.

Отмена платы за внутрисетевой роуминг вступает в силу с 1 июня. Крупнейшие российские мобильные операторы отменили плату за роуминг для своих абонентов еще осенью 2018 года.

Закон, отменяющий внутрисетевой и национальный роуминг в России, был принят парламентом в 2018 году, в декабре его подписал президент РФ Владимир Путин.

В июле 2017 года ФАС объявила, что внутрироссийский роуминг должен быть отменен, так как операторы необоснованно взимают за него плату с абонентов.

В марте 2018 года антимонопольное ведомство завело дело сначала на МТС и «Мегафон», а затем на «Вымпелком», посчитав, что они не выполняют требования законодательства. Вскоре после этого все три оператора заявили, что отменяют плату за входящие звонки в гостевых сетях на территории России.