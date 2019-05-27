Биатлонист Антон Шипулин выиграл праймериз «Единой России»

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, завершивший спортивную карьеру, одержал победу на праймериз «Единой России» по довыборам в Госдуму по Серовскому одномандатному округу в Свердловской области. Он набрал 80% голосов.

В общей сложности предварительное голосование по отбору кандидатов от партии власти на выборы разных уровней, которые состоятся 8 сентября 2019 года, проводилось в воскресенье в 32 российских регионах. По данным секретаря генсовета «Единой России», в них приняли участие 1,5 миллиона человек, или 9,35% избирателей регионов, где проходили праймериз.

Самая высокая явка была зарегистрирована в Тыве (19,57%), Карачаево-Черкесии (18,22%) и Северной Осетии (14,29%).

Окончательные итоги праймериз будут оглашены 30 мая.