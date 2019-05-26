В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

На севере Перу 26 мая произошло землетрясение магнитудой 8, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 75 километрах к юго-востоку от деревни Лагунас, в которой проживают девять тысяч человек. Очаг залегал на глубине 110 километров.

Власти Перу сообщили о землетрясении магнитудой 7,2. Как отмечает Associated Press, подземные толчки ощущалось в столице страны Лиме.

О пострадавших или погибших не сообщалось.