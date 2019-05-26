В Перу произошло землетрясение магнитудой 8
Источник: Геологическая служба США
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На севере Перу 26 мая произошло землетрясение магнитудой 8, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 75 километрах к юго-востоку от деревни Лагунас, в которой проживают девять тысяч человек. Очаг залегал на глубине 110 километров.
Власти Перу сообщили о землетрясении магнитудой 7,2. Как отмечает Associated Press, подземные толчки ощущалось в столице страны Лиме.
О пострадавших или погибших не сообщалось.