В Китае впервые сфотографировали панду-альбиноса

Фотокамера в заповеднике Волонг в Китае сфотографировала панду-альбиноса, сообщает «Синьхуа».

Снимок сделали в середине апреля на высоте двух тысяч метров над уровнем моря. На панде отсутствуют темные пятна, а глаза выглядят красными. По оценке ученых, животному от года до двух лет, его пол установить не удалось.

Это первая фотография панды с альбинизмом, снятая в дикой природе, сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследователя Пекинского университета Ли Шэна.