Иран предложил странам Персидского залива принять пакт о ненападении

Иран предложил соседним странам Персидского залива подписать пакт о ненападении, чтобы установить сбалансированные отношения. Об этом, как сообщает Reuters, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Министр сказал на пресс-конференции в Багдаде, что Иран готов противостоять любым попыткам военной или экономической агрессии. Он также призвал европейские страны принять меры, чтобы сохранить , подписанное Ираном.

По данным американской разведки, Иран разместил ракеты на кораблях, находящихся у берегов страны. Из-за возможной угрозы со стороны Ирана власти США решили увеличить военное присутствие в регионе.