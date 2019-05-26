Иран предложил странам Персидского залива принять пакт о ненападении
Источник: Reuters
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Иран предложил соседним странам Персидского залива подписать пакт о ненападении, чтобы установить сбалансированные отношения. Об этом, как сообщает Reuters, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Министр сказал на пресс-конференции в Багдаде, что Иран готов противостоять любым попыткам военной или экономической агрессии. Он также призвал европейские страны принять меры, чтобы сохранить ядерное соглашение, подписанное Ираном.
По данным американской разведки, Иран разместил ракеты на кораблях, находящихся у берегов страны. Из-за возможной угрозы со стороны Ирана власти США решили увеличить военное присутствие в регионе.