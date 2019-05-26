Британский альпинист умер после восхождения на Эверест. Это десятый погибший за две недели

Житель Великобритании Робин Хейнс Фишер погиб 25 мая спустя 45 минут после того, как взошел на вершину горы Эверест, сообщает BBC News.

44-летний британский альпинист скончался после того, как почувствовал недомогание в 150 метрах от вершины.

Британец стал десятым человеком, погибшим на Эвересте в весеннем сезоне, начавшемся 14 мая. Ранее сообщалось, что в последние дни в очереди к вершине горы стояли до нескольких сотен человек.

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