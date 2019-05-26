Британский альпинист умер после восхождения на Эверест. Это десятый погибший за две недели
Источник: BBC News
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Житель Великобритании Робин Хейнс Фишер погиб 25 мая спустя 45 минут после того, как взошел на вершину горы Эверест, сообщает BBC News.
44-летний британский альпинист скончался после того, как почувствовал недомогание в 150 метрах от вершины.
Британец стал десятым человеком, погибшим на Эвересте в весеннем сезоне, начавшемся 14 мая. Ранее сообщалось, что в последние дни в очереди к вершине горы стояли до нескольких сотен человек.