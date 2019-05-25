В Дагестане произошло два землетрясения за ночь. Повреждены более 20 зданий, в том числе шесть школ

Более 20 зданий, среди которых шесть школ и детский сад, получили повреждения в результате двух землетрясений, которые произошли ночью 25 мая в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС.

Первое землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в 01:34 по местному времени. Второе произошло в 02:44 и имело магнитуду 2,3. В обоих случаях эпицентры подземных толчком располагались в нескольких километрах от села Халимбек-аул Буйнакского района. Подземные толчки ощущались в том числе в Буйнакске.

В результате землетрясений повреждения средней степени получили здания гимназии, пяти школ и детского сада в Буйнакске, сообщили ТАСС в мэрии. Также в результате происшествия пострадали 20 домов в Халимбек-ауле. В них обвалилась штукатурка, лепка, образовались трещины на стенах. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.