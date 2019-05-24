Ядерный центр НИИ экспериментальной физики заказал 76 икон Серафима Саровского со стразами

Федеральный ядерный центр научно-исследовательского института экспериментальной физики в городе Саров Нижегородской области разместил на сайте госзакупок контракт на покупку икон, картин и книг на общую сумму более 2,3 миллиона рублей. На это обратило внимание местное издание «В городе N».

Центр хочет купить 76 икон Серафима Саровского со стразами по максимальной цене 3271 рубль за каждую, 90 триптихов с изображением Саровской пустыни (максимальная цена — 7325 рублей), а также панно и книги о святом и монастыре.

Помимо этого, в контракт включены пластиковые пакеты с логотипом НИИ стоимостью 119 рублей за штуку.