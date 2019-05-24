В Туле напали на полицейского. СК сообщил, что в него стреляли из его табельного пистолета

В Туле полицейский получил огнестрельные ранения во время конфликта, произошедшего утром 24 мая, сообщают СК и МВД. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Нападение произошло в микрорайоне Косая Гора. По версии следствия, в полицейского несколько раз выстрелили из его табельного оружия. При этом в МВД отрицали, что у сотрудника отобрали оружие.

По неподтвержденной информации, в полицейского стреляли не менее шести раз. Табельное оружие нашли на месте происшествия, сообщает тульское издание Myslo.

По данным Myslo, конфликт между полицейским и преступником (или преступниками) начался в автобусе. Они вышли на остановке, после чего у пункта приема лома произошла стрельба.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в местном Минздраве. По сообщению Myslo, ранен 25-летний патрульный, старший сержант Николай Скачков.

Полиция и Росгвардия ищут подозреваемых, объявлен план «Перехват», у мигрантов проверяют документы. В районе Косой Горы после нападения видели бронетранспортер и другую спецтехнику.