В российской армии появилась должность главного сержанта

В Вооруженных силах России ввели новую должность — главный сержант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«Главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке», — заявил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Нововведение призвано поднять авторитет сержантского состава и укрепить воинскую дисциплину в подразделениях, отмечает РИА Новости.

О том, что в Вооруженных силах РФ может появиться должность главного сержанта, в 2011 году сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков. Он уточнил, что это должность предусматривается для контрактников и что ее введение — «это перспектива не сегодняшнего дня».