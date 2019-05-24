В Марий Эл школьник на последнем звонке напал на депутата «Единой России»

Ученик девятого класса школы в поселке Юрино в Марий Эл ударил депутата Госсобрания (парламента) республики Екатерину Вахитову во время последнего звонка. Об этом сообщают издания «PROГород» и «Idel.Реалии» со ссылкой на очевидцев.

Судя по видео происшествия, девятиклассник ударил депутата, когда та выступала в зале перед учениками. После этого нападавшего вывели из помещения. Как отмечают СМИ, перед нападением школьник возмущался тем, что депутат состоит в «Единой России». Местные жители сообщили журналистам, что ранее девятиклассник нередко вел себя агрессивно (в местном отделе образования это отрицают).

В районном отделе образования сообщили, что не собираются принимать меры к ученику, поскольку «ребенок больной» и у него есть инвалидность. Представитель депутата заявила, что «мальчик психически нездоров».

В региональном управлении МВД рассказали, что депутат написала заявление в полицию, проводится проверка.