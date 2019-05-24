Умерла историк Наталия Басовская

Советский и российский историк-медиевист, профессор РГГУ Наталия Басовская умерла в возрасте 78 лет, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на ее родных и коллег.

Наталия Басовская умерла в ночь на 24 мая в реанимации, где она находилась несколько дней, сообщил РБК ректор РГГУ Александр Безбородов. «Она с сентября прошлого года себя не очень хорошо чувствовала», — сказал ректор.

Наталия Красильникова / PhotoXPress

Причина смерти Басовской не называется.

Наталия Басовская — доктор исторических наук, специалист по истории средних веков Западной Европы. С 1988 года возглавляла в РГГУ кафедру всеобщей истории Историко-архивного института. Написала более 150 научных работ.

С 1970-х годов Басовская выступала на радио и телевидении. Вела на «Эхе Москвы» историческую программу «Не так», а последние 13 лет — передачу «Все так».