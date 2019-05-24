Суд отменил штраф для компании «Школьник-ЮЗ», связанной с Пригожиным

Московский арбитражный суд отменил решение Роспотребнадзора, привлекшего к административной ответственности компанию «Школьник-ЮЗ», которую СМИ связывают с . Первым на решение суда обратило внимание издание «МБХ Медиа».

Роспотребнадзор в феврале оштрафовал компанию за нарушение требований технических регламентов. Сумма штрафа в документах суда не раскрывается. Почему арбитраж отменил решение Роспотребнадзора, не уточняется.

В конце апреля юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что Роспотребнадзор признал трех поставщиков питания в школы нарушителями требований санитарного законодательства. Речь шла о компаниях «Комбинат питания Конкорд», «Московский школьник» и «Школьник ЮЗ», которые СМИ связывают с Пригожиным. Прокуратура отказалась проводить проверку в отношении компаний.

В декабре 2018 года в нескольких детских садах и школах Москвы произошла вспышка дизентерии. В феврале 2019 года СК возбудил уголовное дело о заражении детей дизентерией.

В некоторые из школ, где заболели дети, продукты питания поставлял комбинат питания «Конкорд». В компании отрицали свою связь с отравлениями. Родители заболевших детей подали коллективные иски к компаниям Пригожина и властям Москвы.