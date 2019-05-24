Росстат: оценка роста промышленного производства была завышена из-за путаницы с единицами измерения
Некорректная оценка роста промышленного производства в России за апрель, содержавшаяся в отчете Росстата, была вызвана неправильными единицами измерения.
Как пояснили в ведомстве, одна из организаций предоставила сведения не в тех единицах измерения, которые предусмотрены в соответствующей форме отчета, сдающегося в Росстат. На последовавший запрос работника статистики компания устно подтвердила данные, содержащиеся в документе.
Рост промышленного производства в 4,9%, о котором сообщалось в первоначальном отчете Росстата, оказался рекордным с мая 2017 года. Скорректированный результат (4,6%) тоже рекордный.
Компанию, которая предоставила некорректные данные, Росстат не называл. Известен только регион, где она ведет деятельность — это Ямало-Ненецкий автономный округ.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал подобные ошибки недопустимыми и заявил, что внутри Росстата должны быть сделаны «оргвыводы».